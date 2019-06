28 giugno 2019- 19:09 **Caldo: Unareti, oggi record assoluto consumi energia a Milano**

Milano, 28 giu. (AdnKronos) - Nella giornata di oggi "è stato raggiunto un carico massimo sulla rete elettrica di 1.635 Megawatt, record assoluto che supera la punta più alta mai registrata in città di 1.625 MW del luglio del 2015". Lo fa sapere Unareti, spiegando che l'ondata di caldo anomalo registrata in questi giorni a Milano ha portato ad un’impennata dei consumi di energia in città, tanto che oggi è stato registrato il livello più alto di sempre.