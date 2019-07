18 luglio 2019- 20:03 Call center: Miceli (Pd), 'Di Maio ministro assenteista e traditore'

Palermo, 18 lug. (AdnKronos) - "Di Maio passerà alla storia come il ministro più assenteista della storia del Mise, il ministro traditore dei lavoratori. Convoca al Ministero chi rischia il posto di lavoro, chi vede l’incubo della disoccupazione, ma poi non si fa trovare perché deve fare una diretta facebook per l’infinito rimpallo mediatico col suo alleato Salvini. Quello che è successo oggi con i lavoratori di Almaviva è vergognoso". Così il deputato del Pd Carmelo Miceli, segretario dem di Palermo, commenta l'assenza del ministro dal tavolo sui call center convocato oggi al Mise. "Esprimo totale solidarietà ai lavoratori e all’azione di lotta dei sindacati – aggiunge - Palermo non può subire 1.600 licenziamenti, sarebbe un dramma sociale pesantissimo per tutta la città. Il Movimento 5 stelle quando era all’opposizione prometteva mari e monti, ora che è al governo non partecipa neanche alle riunioni che convoca".