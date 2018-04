19 aprile 2018- 18:13 Call center: Sarzana riconfermato presidente Assocontact

Roma, 19 apr. (AdnKronos) - Paolo Sarzana riconfermata presidente di Assocontact per il mandato del biennio 2018 – 2020. Anche l’intero Comitato di Presidenza è stato confermato. Lo rende noto la stessa Associazione di categoria che riunisce le imprese di call center in outsourcing dopo che ieri si è svolto l'Assemblea annuale."Nel mio nuovo mandato - sottolinea Sarzana - continuerò a sostenere con il massimo impegno il ruolo di rappresentanza di Assocontact presso tutti gli interlocutori, in una fase sempre delicata per il settore, attraverso un costruttivo confronto con le Istituzioni e le associazioni sindacali maggiormente rappresentative, consapevole delle enormi difficoltà di questo mercato e delle tematiche cui trovare una soluzione".L’Assemblea è stata caratterizzata da momenti di riflessione e dibattito sui maggiori temi del settore dei call center e moderati da Federica Meta, giornalista di CorCom. Tra le questioni sul tavolo: le novità che interesseranno il settore dalla prossima entrata in vigore del nuovo regolamento europeo sulla privacy, il GDPR; le procedure da definire con il Ministero dello Sviluppo Economico ed AGCOM a fronte del Decreto sul Telemarketing; le prossime riforme necessarie per un equilibrio del mercato.