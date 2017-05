CALL CENTER: VERTENZA WIND|3, LAVORATORI IN SCIOPERO IL 14 GIUGNO

31 maggio 2017- 15:17

Palermo, 31 mag. (AdnKronos) - Sciopereranno il prossimo 14 giugno i lavoratori del call center Wind|3. A stabilirlo sono state Fistel Cisl, Slc Cgil e Uilcom Uil dopo il nulla di fatto al tentativo di conciliazione avvenuto lo scorso 29 maggio con l’azienda, nel corso del quale i sindacati hanno ribadito il loro no all’ipotesi di cessione di ramo d’azienda del servizio 133 che occupa in Italia 916 persone, delle quali oltre 300 solo nella città di Palermo. "Abbiamo anche in programma delle manifestazioni che organizzeremo nei prossimi giorni – spiega Tania D’Agostino segretario organizzativo Fistel Cisl Sicilia e Rsu Wind|3 -. Non si può pensare di cedere una parte così importante e qualificata del servizio Wind|3, come il customer care, così non si fa altro che precarizzare il lavoro e rendere incerto il futuro di questi lavoratori. Gli esempi precedenti di cessione di ramo d’azienda in questo settore non sono stati del resto positivi".