CALL CENTER: VERTENZA WIND|3, LAVORATORI IN SCIOPERO IL 14 GIUGNO (2)

31 maggio 2017- 15:17

(AdnKronos) - I sindacati, dunque, hanno annunciato per il 14 giugno lo sciopero dei lavoratori di Wind|3 Spa per l’intero turno di lavoro (otto ore o riproporzionato secondo contratto individuale) e sempre dal 14 giugno fino al 25 giugno l’astensione della reperibilità, del lavoro programmato notturno e delle prestazioni aggiuntive. "Non si sa ancora a chi andrebbe ceduto il ramo che riguarda questo servizio - spiegano dal sindacato -, noi continueremo a opporci a questo stato di precarizzazione. Siamo delusi, dopo la fusione che nasceva anche con buoni presupposti dal punto di vista economico e commerciale e con il supporto di accordi siglati a livello europeo, non solo italiano, non ci aspettavamo una decisione di questo tipo". Per Mimmo Milazzo reggente Cisl Palermo Trapani "bisogna coinvolgere le Istituzioni locali, regionali e nazionali, è una vertenza che solo a Palermo tocca ben oltre 300 famiglie in un settore in cui, nonostante si stia cercando di mettere regole certe, si vive sempre nella totale incertezza sul futuro".