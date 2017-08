CALTAGIRONE: IN 1° SEM. RICAVI + 24,1% A 807,5 MLN, UTILE A 42,6 MLN

2 agosto 2017- 18:23

Roma, 2 ago. (AdnKronos) - Primo semestre all'insegna della crescita per il gruppo Caltagirone, grazie all’apporto delle acquisizioni realizzate da Cementir Holding e Vianini nel corso del 2016. I ricavi sono stati pari a 807,5 milioni di euro, in aumento del 24,1% rispetto al primo semestre 2016 principalmente, per effetto delle acquisizioni avvenute. Il risultato netto del periodo, compresa la quota di pertinenza dei terzi, è stato positivo per 42,6 milioni di euro, in linea al corrispondente periodo 2016 (42,5 milioni di euro). Il risultato netto di competenza del gruppo si è attestato a 23,4 milioni di euro (22,3 milioni di euro al 30 giugno 2016). E' quanto emerge dalla relazione semestrale approvato dal cda della Caltagirone spa, presieduta da Francesco Gaetano Caltagirone.Il margine operativo lordo si è attestato a 97,8 milioni di euro in aumento del 27,7% rispetto al corrispondente periodo del 2016 grazie al contributo, pari a 23,6 milioni di euro, delle società acquisite nel corso del 2016. In particolare, il contributo al margine operativo lordo di Gruppo delle acquisizione realizzate da Cementir Holding è stato pari a 16,6 milioni di euro, mentre il contributo delle società immobiliari acquisite da Vianini è stato pari a 7 milioni di euro. Il risultato operativo, dopo ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per complessivi 53,2 milioni di euro (44,9 milioni di euro al 30 giugno 2016), è stato pari a 44,6 milioni di euro (31,7 milioni di euro nel primo semestre 2016). Il risultato della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto è stato pari a 3,1 milioni di euro (3,5 milioni di euro al 30 giugno 2016).