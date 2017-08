CALTAGIRONE: IN 1° SEM. RICAVI + 24,1% A 807,5 MLN, UTILE A 42,6 MLN (3)

(AdnKronos) - Per l'anno in corso, nel settore del cemento si prevede la prosecuzione del buon andamento delle attività in Scandinavia, Cina ed Egitto, ed il miglioramento dei risultati conseguiti in Malesia e Turchia. Si prevede inoltre il raggiungimento degli obiettivi economici e finanziari annunciati per l’esercizio in corso. Nel settore dei grandi lavori il Gruppo proseguirà nel completamento delle commesse in portafoglio che ammonta oggi a circa 1,02 miliardi di euro. Le attività nel settore immobiliare procederanno regolarmente con la consegna e la commercializzazione, sia per la locazione che per la vendita, degli immobili il cui reddito è comunque assistito da garanzie sul canone. Nel settore dell’editoria proseguiranno le attività di riorganizzazione nonché le iniziative volte a valorizzare tanto le edizioni cartacee che le versioni multimediali dei giornali del gruppo