16 luglio 2018- 13:08 Caltanissetta: bancarotta, sequestrati beni ditta autotrasporti Gela

Palermo, 16 lug. (AdnKronos) - La Procura della Repubblica di Gela ha richiesto ed ottenuto dal GIP presso il Tribunale un decreto di sequestro preventivo di beni mobili, in particolare due trattori stradali e tre semirimorchi, intestati e/o comunque riconducibili alla ditta “Autotrasporti Mc” di Maria Concetta Valenti operante nell’ambito del trasporto su gomma, già dichiarata fallita dal Tribunale di Gela con sentenza del 26 aprile 2017 .L’indagine preliminare, allo stato, "ha accertato che i beni sequestrati in piena fase di decozione ed in data successiva all’intervenuta sentenza di fallimento, venivano distratti a danno e pregiudizio dei creditori, mediante l’alienazione a favore di parenti titolari di altre imprese di trasporto e pertanto, si procede per bancarotta fraudolenta", spiegano gli inquirenti.Si procede altresì, per bancarotta documentale"poiché il rappresentante legale della ditta, al fine di recare pregiudizio ai creditori, teneva in guisa le scritture contabili obbligatorie e pertanto, non rendeva possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita, al curatore fallimentare a suo tempo delegato dal Tribunale di Gela".