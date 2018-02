CALTANISSETTA: GESTIONE PISCINA COMUNALE, EVASIONE FISCALE DA 3,5 MLN

7 febbraio 2018- 11:32

Palermo, 7 feb. (AdnKronos) - Una maxi evasione fiscale da oltre 3,5 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di finanza di Caltanissetta, che ha individuato anche 232 lavoratori irregolari o in nero al termine di quattro verifiche fiscali nei confronti di due società e due associazioni sportive create per la gestione della piscina comunale nissena. Il nucleo di Polizia economico-finanziaria, attraverso gli accertamenti bancari sui conti correnti delle associazioni sportive che godono di tassazione e obblighi fiscali limitati rispetto ai normali contribuenti, ha accertato come le stesse siano state create al solo fine di nascondere al fisco i redditi conseguiti. Sono stati scoperti, inoltre, 206 lavoratori irregolari e 26 in nero assunti dal 2011 al 2016 dalle società e associazioni riconducibili alla gestione della piscina comunale. In particolare, spiegano le Fiamme gialle, i dipendenti anche se inquadrati con il sistema del co.co.co (contratto di collaborazione continuativo) erano di fatto impiegati come normali lavoratori dipendenti, con un conseguente risparmio. Quattro persone sono state denunciate per utilizzo di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e occultamento e distruzione di documentazione contabile. L'indagine ha consentito anche di ricostruire un giro d’affari milionario, attraverso il quale sono stati sottratti al fisco circa 3,5 milioni di euro tra imposte dirette, Iva e Irap.