14 marzo 2019- 07:32 Caltanissetta: trovato in possesso di droga in casa, arrestato

Palermo, 14 mar. (AdnKronos) - E' stato trovato in possesso di droga mentre aveva l'obbligo di dimora. Accade a Riesi, nel nisseno, dove i Carabinieri della Stazione hanno tratto in arresto in flagranza di reato B.G.A. di anni 27, in atto sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora in quel comune. L'uomo, a termine di prolungato servizio di osservazione con successiva perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di un involucro contenente sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento e taglio della stessa. L'uomo è stato associato presso la casa Circondariale di Caltanissetta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.