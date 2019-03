15 marzo 2019- 12:57 Caltanissetta: violenza sessuale e maltrattamento in famiglia, arrestato

Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - I Carabinieri della Stazione di Riesi (Caltanissetta) hanno eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal Tribunale di Caltanissetta, nei confronti di cittadino romeno di anni 38 residente da anni in Riesi. Il provvedimento è scaturito dalla denuncia per i reati di Violenza Sessuale e Maltrattamenti in Famiglia effettuati nei confronti della vittima, moglie dello stesso, che andavano avanti da molti anni. L’attività d’indagine avviata dai militari operanti a seguito della denuncia, ha trovato la piena condivisione da parte dell’Autorità Giudiziaria di Caltanissetta che ha emesso il provvedimento in tempi rapidissimi. La vittima, che fin da subito è stata assistita dai Carabinieri, informata dei Centri di assistenza e delle tutele esistenti, è stata trasferita in apposita struttura in località protetta. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato tradotto presso il carcere di Caltanissetta