29 ottobre 2018- 11:26 Calzedonia: in Etiopia la prima struttura produttiva

Milano, 29 ott. (AdnKronos) - Calzedonia ha inaugurato il suo primo impianto in Africa. La nuova struttura produttiva - Itaca Textile - sorge in Etiopia, a Macallè, nella Regione del Tigrai e conta già oggi 1000 dipendenti con l'obiettivo di arrivare entro la metà del 2019 a 1.500. A tutti verranno garantiti trasporto e mensa gratuiti. Diverse le iniziative a carattere umanitario volte a far crescere insieme alla fabbrica anche il territorio: tra queste la creazione di un pozzo per il paese di fronte allo stabilimento e, per tutti i dipendenti, una clinica sanitaria esterna dotata anche di laboratorio e 10 litri di acqua potabile a settimana per persona assicurati. Il Gruppo Calzedonia è stato tra i pionieri dell'impegno in Etiopia grazie al supporto alla Fondazione San Zeno (costituita nel 1999 dal presidente Sandro Veronesi) che da anni porta avanti progetti umanitari. Il lavoro su Itaca Textile ha preso il via nel 2016 quando è iniziata la fase di selezione dei primi operatori che nel corso del tempo sono stati formati e addestrati alle varie fasi del processo produttivo. Molti di loro oggi ricoprono ruoli di responsabilità gestendo alcune linee di produzione ed alcuni reparti. La nuova realtà, che oltre a Calzedonia produrrà Tezenis e Intimissimi, andrà a coprire il ciclo produttivo nella sua completezza: dal controllo qualità dei materiali al taglio dei tessuti fino alla fase finale confezionamento e stiro. I capi maggiormente trattati saranno la produzione di maglieria, pigiameria e leggings. Itaca conta circa 16.500 mq di spazio coperto con ulteriori 2000 mq per le strutture esterne di supporto.