18 settembre 2019- 21:57 Cambiamo: Gagliardi, 'comincia nuova storia, orgogliosi nostra nuova casa'

Roma, 18 set. (AdnKronos) - "È stato firmato oggi a Roma l'atto costitutivo del nuovo partito di centrodestra 'Cambiamo!' alla presenza di parlamentari, assessori, consiglieri regionali e amministratori provenienti da tutta Italia". Si legge in una nota della deputata Manuela Gagliardi.“Un momento importante per il centrodestra, per il nostro paese e una grande emozione per chi, come me, ha contributo alla nascita di questo nuovo, appassionante percorso. Comincia una nuova storia, in cui sono chiamati ad essere protagonisti tutti gli italiani che non si sentono più rappresentati e che pensano a un paese capace di guardare a un orizzonte di sviluppo e di crescita. Ora lavoriamo insieme per il futuro, orgogliosi della nostra nuova casa".