1 agosto 2019- 20:54 Camera: allattamento mentre si vota, presto stanze e postazioni vicino Aula (2)

(AdnKronos) - Proposta che però non ha soddisfatto Carinelli, così, durante l'ampio dibattito che si è sviluppato, Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia ha chiesto di valutare la possibilità di installare "una postazione per allattare e da dove si possa anche votare fuori da quest'Aula".Ipotesi che naturalmente andrà approfondita, ma che D'Incà ha accolto, inserendola in un'ulteriore riformulazione dell'ordine del giorno, aggiungendo la frase “eventualmente investendo la Giunta per il Regolamento, ove si manifestasse la necessità di interventi rientranti nelle competenze di quest'ultima, per l'individuazione di soluzioni ulteriori”. "Insomma -ha spiegato D'Incà- c'è l'impegno da parte del Collegio dei questori di trovare la soluzione di poter votare all'interno della stanza che verrà adibita ad allattamento nella sezione dell'emiciclo posteriore all'Aula". La parola quindi passa ora alla Giunta del Regolamento e, ha assicurato Fico, "siccome è convocata da me, prendo l'impegno a convocarla subito, al rientro dalla pausa estiva su questo punto".