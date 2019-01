2 gennaio 2019- 20:13 Camera: Anzaldi, Fico difensore Parlamento? presa in giro

Roma, 2 gen. (AdnKronos) - "Il presidente Fico difensore della centralità del Parlamento? Sembra una presa in giro, il suo intervento sul Sole 24 Ore arriva fuori tempo massimo". Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai."Lo si era già capito - prosegue Anzaldi- quando, pur da ex presidente della commissione di Vigilanza, ha sconfessato i suoi doveri istituzionali non soltanto ignorando la richiesta di accesso agli atti sulle schede della votazione su Foa, tenute secretate, ma anche evitando addirittura di esprimersi e senza muovere un dito o quanto meno prodigarsi in nome della trasparenza, tanto sbandierata solo quando erano all'opposizione. Ha ragione Roberto Arditti su Huffington: parlare ora che la Camera è stata brutalizzata da Di Maio e Salvini con la Legge di Bilancio, approvata senza che i deputati abbiano neanche potuta leggerla prima, non regge".