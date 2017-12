CAMERA: APPELLO BOLDRINI, PORTIAMO IN AULA RIFORMA REGOLAMENTO

12 dicembre 2017- 12:41

Roma, 12 dic. (AdnKronos) - "Al Senato i gruppi parlamentari hanno trovato un accordo per portare in Aula la riforma del Regolamento, i gruppi sono gli stessi: come mai qui alla Camera non ci siamo riusciti? Mi auguro che in questo ultimo frangente di legislatura ci sia uno sforzo aggiuntivo per cogliere alcuni aspetti di quella riforma molto ambiziosa che avevamo avviato e di portarla in Aula per avere migliori condizioni di lavoro qui". E' l'appello lanciato dalla presidente della Camera, Laura Boldrini, durante il tradizionale scambio di auguri con la stampa parlamentare, oggi a Montecitorio.