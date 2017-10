CAMERA: BOLDRINI, DOPO INCHIESTA 'IENE' VALUTERò INIZIATIVE

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "La situazione messa in evidenza dal servizio trasmesso domenica sera dalle 'Iene' è inaccettabile. La violazione dei diritti di un lavoratore o di una lavoratrice è grave sempre, ma lo è ancor più se a rendersene responsabile è chi siede in Parlamento ed è tenuto ad esercitare la sua funzione 'con disciplina e onore', come stabilisce la Costituzione". Lo dichiara la presidente della Camera, Laura Boldrini."I comportamenti dei due deputati, qualora risultasse confermata la ricostruzione proposta dalla trasmissione televisiva, getterebbero pesante discredito su tanti altri loro colleghi che invece agiscono in maniera corretta e su un’istituzione che è impegnata in una azione di cambiamento, sobrietà, trasparenza".