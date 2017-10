CAMERA: BOLDRINI, EPISODIO SU COLLABORATORI VERGOGNOSO, ORA RIFORMA STRUTTURALE

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - L'episodio sulla gestione dei collaboratori dei parlamentari portato alla luce dal servizio giornalistico de 'Le Iene' "è assolutamente inaccettabile, vergognoso, imbarazzante per tutti, anche se le responsabilità non sono certo dell'Istituzione Camera". Lo ha affermato la presidente, Laura Boldrini, in un incontro con l'Associazione italiana collaboratori parlamentari.Attualmente infatti "il rapporto è diretto tra il collaboratore e il deputato, quindi l'istituzione Camera è fuori da questo rapporto. Già due anni fa -ha detto ancora Boldrini- parlammo della vostra situazione, la mia proposta era di spostare questo rapporto dal deputato singolo all'Istituzione Camera, come in altri Parlamenti, così da fare contratti trasparenti e regolari. Ma non è la presidente che decide di fare una cosa o un'altra senza il consenso dell'Ufficio di presidenza".