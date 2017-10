CAMERA: BOLDRINI, EPISODIO SU COLLABORATORI VERGOGNOSO, ORA RIFORMA STRUTTURALE (2)

4 ottobre 2017- 17:24

(AdnKronos) - "Ho iniziato delle interlocuzioni con i Gruppi e con i Questori, ma ho visto -ha lamentato la presidente della Camera- molta poca apertura da parte di alcuni Gruppi, quindi diciamo che non c'era questa esigenza. Andare in Ufficio di presidenza e non avere i numeri per approvare questo tipo di riforma strutturale, vuole dire che io faccio la figura da persona sicuramente corretta e attenta ai bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici, ma a voi non cambia niente, perchè se non ho i voti la condizione rimane la stessa". "Quindi credo che anche alla luce di quanto accaduto si debba tornare alla carica cercando di sensibilizzare tutti i Gruppi rispetto a questa situazione. Ho mandato una lettera ai Questori -ha concluso Boldrini- in cui chiedo di valutare sia il caso specifico, sia per capire se si può addivenire ad una riforma di trasparenza più strutturale possibile".