CAMERA: BOLDRINI, EPISODIO SU COLLABORATORI VERGOGNOSO, ORA RIFORMA STRUTTURALE (3)

4 ottobre 2017- 18:00

(AdnKronos) - "Un incontro che ha richiesto la presidente -hanno spiegato i vicepresidenti dell'Associazione collaboratori Jose De Falco e Lorenzo Carrozza- Un buon viatico per l'attenzione che la presidente ha espresso al tema che è deflagrato con la vicenda riportata da 'Le Iene'. Il cuore dell'incontro è stata la necessità di arrivare in questa legislatura ad una disciplina organica dei contratti. Far sì cioè, come avviene in tutti i Parlamenti, che al parlamentare spetti solo l'individuazione del soggetto da indicare alla Camera che lo contrattualizza. Uno strumento perchè non si verifichino situazioni come quelle avvenute". De Falco e Carrozza hanno poi confermato che domani i collaboratori parlamentari manifesteranno con un flash mob previsto di fronte Montecitorio alle 12.30.