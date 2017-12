CAMERA: BOLDRINI, MIE SCELTE? MANTENGO PROFILO ISTITUZIONALE FINO ALLA FINE

12 dicembre 2017- 12:11

Roma, 12 dic. (AdnKronos) - "Delle mie scelte non parlerò in questa sede, sarebbe improprio, sarebbe una sgrammaticatura. Siamo alla Camera e io ho mantenuto il mio ruolo istituzionale fino alla fine della legislatura, ci tengo ad andare avanti così fino all'approvazione della legge di Bilancio. Però posso parlare dei tempi che hanno contraddistinto la mia azione in questi cinque anni". Così la presidente della Camera Laura Boldrini, durante il tradizionale scambio di auguri con la stampa parlamentare.