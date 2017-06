CAMERA: BOLDRINI RICEVE REALI PAESI BASSI

20 giugno 2017- 20:20

Roma, 20 giu. (AdnKronos) - La Presidente della Camera ha ricevuto a Montecitorio i Reali dei Paesi Bassi, il Re Willem Alexander e la Regina Maxima, in visita ufficiale in Italia. "Al centro dei colloqui -si legge in una nota- la necessità di portare avanti il processo di collaborazione tra gli Stati europei, rilanciandone i valori fondanti e ripensando la politica economica in modo da affrontare le grandi sfide di oggi. Si deve combattere e arginare il populismo che fa leva sul disorientamento dei cittadini, legato alla mancanza di lavoro e all’incertezza per il futuro"."Grande spazio ha avuto anche la questione relativa alla necessità di aumentare l’occupazione femminile per l’impatto positivo che ciò potrebbe avere sull’incremento del PIL e per favorire la natalità. La Presidente Boldrini ha inoltre voluto ringraziare i Reali per la grande sensibilità dimostrata dal loro Paese nei confronti dei migranti e per le iniziative intraprese sul fronte della relocation, auspicando che anche gli altri Stati membri dell’Unione diano piena applicazione alle decisioni in materia adottate in sede europea".