20 settembre 2018- 17:45 Camera: Boldrini, su volo per Genova nessun favore ma regolare check-in

Roma, 20 set. (AdnKronos) - "Nel volo che ho preso da Roma a Genova mi sono seduta a bordo, come è normale che sia, nel posto indicato dalla carta d’imbarco ottenuta con check-in online 24 ore prima del volo Alitalia. Non è intervenuto nessuno della compagnia area per assegnarmi un posto di favore e non c’è stata nessuna discussione con la mia scorta visto che non c’era". Lo scrive su Facebook l'ex presidente della Camera Laura Boldrini, dopo le polemiche delle ultime ore sul volo che l'ha portata nel capoluogo ligure.