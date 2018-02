CAMERA: BOTTICI (M5S), SCONCERTANTE BANDIRE ADESSO CONCORSO

7 febbraio 2018- 18:04

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - "Sui concorsi in Parlamento si era deciso di seguire il metodo del ruolo unico per Camera e Senato, ma l'Ufficio di Presidenza di Montecitorio domani potrebbe aprire i bandi, prima che il regolamento comune per i concorsi venga approvato anche al Senato, e pubblicato in Gazzetta ufficiale. E soprattutto, a Parlamento sciolto. Trovo sconcertante questo modo di agire". Lo afferma la senatrice M5S Laura Bottici, questore del Senato. "Solo dopo questo passaggio -aggiunge- si potrà fare un'attenta ricognizione delle figure professionali di cui si ha bisogno. Le Camere hanno bisogno di un'attenta valutazione dei carichi di lavoro e dell'indirizzo di sviluppo che solo la parte politica può effettuare. La Camera invece fa finta di niente e viaggia da sola. In qualità di questore del Senato lo trovo sconcertante. Il dubbio che sorge è che il Pd e Liberi e Uguali utilizzino questa delibera per fare propaganda politica un campagna elettorale".