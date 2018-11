20 novembre 2018- 13:36 Camera: Casini, Parlamento unico interprete volontà popolare

Roma, 20 nov. (AdnKronos) - "Oggi si parla spesso di crisi del sistema democratico e, a volte, addirittura di inutilità del Parlamento: nulla di più distante da ciò che è necessario per affrontare tempi travagliati. Il Parlamento è e rimane l'unico vero interprete della volontà popolare". Lo scrive sul suo profilo Twitter Pier Ferdinando Casini, in occasione delle celebrazioni per il centenario dell'Aula di Montecitorio.