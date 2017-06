CAMERA: CONCLUSA VISITA COMMISSIONE ESTERI IN ESTONIA (2)

14 giugno 2017- 11:44

(AdnKronos) - Il presidente Cicchitto ha dato atto "del grande modello che l'Estonia rappresenta oggi in Europa per il livello di avanzamento tecnologico al quale l'Italia guarda con interesse e ammirazione". Ha inoltre ribadito la piena solidarietà nella gestione dei nodi di sicurezza e di difesa connessi al rapporto con la Russia che rappresenta oggi una questione cruciale non solo per i Paesi confinanti ma per tutta l'Ue. La delegazione italiana -conclude la nota- ha potuto contare su parole di sostegno rispetto alla gestione dell'immigrazione e alle prospettive di revisione del Regolamento di Dublino che allo stato responsabilizza in maniera assai pesante i Paesi di primo arrivo collocati lungo le frontiere dell'Ue quali sono l'Italia la Grecia o la stessa Estonia rispetto a potenziali flussi da est.