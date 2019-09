9 settembre 2019- 21:24 Camera: domani riunione D'Incà con capigruppo M5s, Pd e Leu su calendario lavori

Roma, 9 set. (AdnKronos) - Riunione domani con il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, e i capigruppo alla Camera di M5S Francesco D'Uva, del Pd Graziano Delrio e di Leu Federico Fornaro. L'incontro era previsto per oggi ma, spiega uno dei partecipanti, è slittato a domani. Oggetto dell'incontro, è quello "di fare il punto su cosa inserire nel calendario dei lavori di settembre" alla Camera, a partire dal taglio del numero dei parlamentari. Il tutto in vista della conferenza dei capigruppo fissata per mercoledì a Montecitorio.