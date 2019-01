10 gennaio 2019- 16:04 Camera: domenica prossima 'Montecitorio a porte aperte' dedicata a Tricolore

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - Domenica 13 gennaio "Montecitorio a porte aperte", l'iniziativa della Camera dei deputati che prevede una volta al mese l'apertura del Palazzo alle visite del pubblico, è dedicata alla Giornata nazionale della Bandiera, che si è celebrata il 7 gennaio scorso. Alle 12 nell'Aula si tiene, alla presenza della vicepresidente della Camera, Mara Carfagna, il concerto della Banda musicale della Polizia di Stato, diretta dal maestro Maurizio Billi e trasmesso in diretta webtv e sul canale satellitare della Camera. L'evento è introdotto dai saluti della stessa vicepresidente, del prefetto Francesco Taglente e dell'Associazione nazionale insigniti dell'Ordine al merito della Repubblica italiana (Ancri). Presenta il concerto Michele D'Andrea. L'accesso per i cittadini al Palazzo è possibile dalle ore 10,30 alle 11,30 e dalle 14,30 alle 16 (ultimo ingresso alle ore 15,30). In Piazza Montecitorio, alle 11, alla presenza della vicepresidente Carfagna, il concerto della Banda dell'Aeronautica militare, diretta dal maestro Marco Moroni. Inizia con l'esecuzione dell'Inno nazionale italiano e termina con l'esecuzione dell'Inno europeo. In particolare, il programma prevede brani di Arne Ole Stein (Dronning Margrethe the Il Parademarch), Marco Moroni (Australiana), S. Moll (Vienna).