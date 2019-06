21 giugno 2019- 19:43 Camera: Fico a Berlino lunedì e martedì, incontro con Schauble

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - "Il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico sarà in visita ufficiale a Berlino il 24 e il 25 giugno. Martedì alle ore 9.00 l’incontro con il Presidente del Bundestag, Wolfgang Schäuble". Si legge in una nota della Camera. "Al centro del colloquio i principali temi di attualità europea e di interesse comune nonché la questione della promozione e tutela dei valori dell'Unione europea nel mondo, con particolare riferimento al rispetto dei diritti umani e al caso di Giulio Regeni. Successivamente il Presidente Fico visiterà la sede del Bundestag e il Memoriale delle vittime dell’Olocausto. In concomitanza con la visita del Presidente, si recherà a Berlino anche una delegazione della Commissione Affari esteri della Camera che incontrerà il 24 giugno -si conclude la nota- l'omologa Commissione del parlamento tedesco".