30 ottobre 2018- 20:36 Camera: Fico a documentario Rai su Prima Guerra Mondiale

Roma, 30 ott. (AdnKronos) - "Per ricordare il centenario della fine della Prima guerra mondiale abbiamo ospitato alla Camera l’anteprima del documentario realizzato dalla Rai '4-11-1918 FINE'". Lo scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, su Fb."'Fine' fu la parola, la più attesa, che finalmente il 4 novembre del 1918 poté essere pronunciata da tutti gli italiani, al fronte o a casa. Questo lavoro si basa su diari, memorie, lettere e immagini dell’epoca. Racconta il modo in cui gli italiani hanno vissuto la Grande Guerra"."Il recupero della memoria dei protagonisti, al di là di ogni retorica, è il modo migliore per ricordare qui alla Camera dei deputati quel frangente storico e rivolgere un pensiero commosso a quanti persero la vita – su tutti i fronti – civili e militari", conclude Fico.