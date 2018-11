20 novembre 2018- 12:28 Camera: Fico, democrazia non è mai scontata

Roma, 20 nov. (AdnKronos) - "Un invito a non dimenticare, a non dare mai niente per scontato. Io non credo che la democrazia sia mai scontata, non credo che sia scontato il fatto che noi viviamo in pace, non è scontato il nostro sistema di valori su cui poggia la nostra Repubblica, non è scontato il nostro tenore di vita. Tutti insieme, ogni giorno, da qualsiasi posizione ci troviamo, dobbiamo lottare per cercare di mantenere forte e salda la democrazia, che non è mai scontata nel nostro Paese e nel mondo". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, concludendo la cerimonia per il centenario della nuova Aula realizzata da Ernesto Basile."La Camera -ha aggiunto- cercherà di lavorare sempre al massimo nell'interesse della collettività, del bene comune, rispettando sempre il prossimo ed empatizzando con il prossimo, che è il motivo per cui siamo qui per poi legiferare, altrimenti non si può fare".