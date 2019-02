6 febbraio 2019- 16:45 Camera: Fico, 'rinunciato a indennità presidente, politica dia esempio'

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "La politica deve essere esempio di etica pubblica, a partire dai costi. Ne sono sempre stato convinto e lo ribadisco anche oggi: oltre ad aver rinunciato alla mia indennità aggiuntiva da presidente della Camera di 4.668 euro al mese, ho deciso di rinunciare a una parte del mio stipendio da deputato come tutti gli altri parlamentari del MoVimento 5 Stelle". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico, nel giorno in cui il M5S celebra il restitution day. "Nella scorsa legislatura - ricorda Fico - ho restituito 173mila euro, e ho inoltre rinunciato all'indennità da presidente della commissione di Vigilanza Rai per un totale di altri 130mila euro. In questa legislatura ho restituito 16mila euro e rinunciato, in questi primi mesi, a più di 46mila euro. I soldi che ho restituito andranno alla Protezione civile in Liguria, Friuli Venezia Giulia e Sicilia, regioni colpite da alcune calamità naturali in questi mesi. Fare politica in modo diverso è possibile. Questa ne è la prova", conclude.