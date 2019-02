27 febbraio 2019- 12:15 Camera: Fico, 'tempi rapidi per sostituzione Sarti a capo commissione Giustizia'

Roma, 27 feb. (AdnKronos) - Ci "saranno tempi congrui, rapidi" per la sostituzione di Giulia Sarti alla presidenza della commissione Giustizia della Camera. Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico, conversando con i cronisti a Montecitorio. "La procedura prevede che sia io a riconvocare la commissione e la commissione poi si riunirà e rieleggerà il proprio presidente", dice Fico. La lettera di dimissioni di Sarti alla presidenza della II commissione è arrivata ieri ed è stata letta in Aula in serata.