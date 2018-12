16 dicembre 2018- 16:40 Camera: Fraccaro, ridurre decreti tema condiviso da governo

Roma, 16 dic. (AdnKronos) - "Nei suoi primi mesi di attività il Governo ha fatto ricorso allo strumento del decreto legge per affrontare diverse emergenze del Paese. Il nostro obiettivo è quello di incrementare il processo decisionale in Parlamento e garantire la sua cooperazione con l’Esecutivo". Lo dichiara il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro."Con il Presidente Fico ho condiviso l’opportunità di ridurre dal 2019 l’utilizzo della decretazione e io stesso ho già espresso questa esigenza in seno al Governo, che si è dimostrato sensibile al tema. D’altronde la scelta di lasciare all’iniziativa parlamentare proposte importanti, a partire dalle riforme costituzionali, dimostra il cambiamento rispetto al passato che stiamo portando avanti”, conclude.