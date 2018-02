CAMERA: FRATOIANNI, SOLIDARIETà A BOLDRINI

3 febbraio 2018- 18:02

Roma, 3 feb. (AdnKronos) - "Quando si brucia un fantoccio con le sue sembianze, quando si pubblica sui social un'immagine raccapricciante della sua decapitazione, che sia la presidente della Camera o un'altra persona importa poco. Si è semplicemente varcato un limite che dovrebbe essere invalicabile: il rispetto dell'avversario". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, di Liberi e Uguali."L’uso di toni civili deve essere la nostra carta di identità. Chi non la rispetta si mette fuori dalla comunità, e deve essere sia isolato dai partiti che colpito dalle leggi della Repubblica. A Laura il nostro più affettuoso abbraccio. Ps: queste regole dovrebbero essere comprese fino in fondo anche da Salvini e dai suoi seguaci in giro per l'Italia”, conclude.