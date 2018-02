CAMERA: FURFARO, SOLIDARIETà A BOLDRINI, INACCETTABILE ATTACCO

3 febbraio 2018- 19:33

Roma, 3 feb. (AdnKronos) - "La mia solidarieta’ e quella di tutta la nostra rete va Laura Boldrini che sta coraggiosamente combattendo contro l'odio che si riversa sul web e contro i razzismi. È inaccettabile che si arrivi a postare la foto di una persona, in prima fila per i più deboli, con la testa decapitata. Serve una risposta antirazzista e solidale della politica e delle istituzioni. Non lasciamola sola in questa battaglia". Lo dichiara Marco Furfaro, esponente di Futura, la rete politica nata oggi con Laura Boldrini, commenta il fotomontaggio comparso in rete che ritrae la presidente della Camera decapitata.