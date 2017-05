CAMERA: GRAMSCI E LA RIVOLUZIONE RUSSA, INCONTRO CON PONS A MONTECITORIO

5 maggio 2017- 17:11

Roma, 5 mag. (AdnKronos) - Nell'ambito del ciclo di lezioni "Gramsci. Le idee e l'eredità", mercoledì 10 maggio, alle ore 17, presso la Sala Aldo Moro di Palazzo Montecitorio si terrà la lezione di Silvio Pons, direttore della Fondazione Istituto Gramsci e docente di Storia dell'Europa orientale a Tor Vergata, "Gramsci e la Rivoluzione russa". Si legge in una nota.L'appuntamento sarà trasmesso in diretta webtv. Il ciclo di lezioni proseguirà il 17 con Claudia Mancina che farà una relazione su "Gramsci e la cultura del Novecento", il 24 Giovanni Francioni parlerà di "Come sono stati scritti i Quaderni del carcere" e infine, il 7 giugno, Francesco Giasi tratterà di "Gramsci e i suoi editori". Tutti i seminari saranno trasmessi in diretta webtv. Con l'occasione sarà possibile visitare la mostra "Gramsci. I Quaderni e i libri del carcere", allestita nel Corridoio dei Busti in occasione degli 80 anni dalla morte di Gramsci. La mostra propone per la prima volta insieme i Quaderni del carcere e una selezione di libri posseduti da Gramsci durante la detenzione: si tratta degli originali dei 33 Quaderni e di 100 volumi, tra libri e riviste, esposti accanto alla loro versione digitale. I manoscritti possono essere sfogliati integralmente, mentre i volumi sono accompagnati da giudizi di Gramsci tratti dai Quaderni e dalle Lettere. E' la prima volta che i libri con il contrassegno carcerario vengono esposti al di fuori dell'Istituto Gramsci. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 7 giugno dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17,30, esclusi sabato, domenica, festivi e venerdì 12 maggio). Sabato 20 maggio, in occasione di Montecitorio a porte aperte, resterà aperta dalle 20 alle 2 (ultimo ingresso 1,30). Venerdì 2 giugno, sempre in occasione di Montecitorio a porte aperte, dalle 16 alle 21 (ultimo ingresso 20,30).