CAMERA: MAZZIOTTI, RENDERE TRASPARENTI PRESENZE IN COMMISSIONE

2 agosto 2017- 14:15

Roma, 2 ago. (AdnKronos) - “Nelle commissioni parlamentari si svolge la maggior parte del lavoro parlamentare, ma molti cittadini non lo sanno e basta una foto dell'Aula vuota perché si dica che i parlamentari non lavorano. Più trasparenza aiuta a superare questo gap di conoscenza. Oggi ho chiesto dunque con un odg al bilancio Camera di rendere trasparenti le presenze dei deputati". Lo ha affermato Andrea Mazziotti, deputato dei Civici e innovatori, presidente della commissione Affari costituzionali di Montecitorio, condividendo i principi della campagna “Parlamento Casa di Vetro” promossa dall’associazione Openpolis. "A ottobre 2011 -ha ricordato il parlamentare- venne giustamente introdotto il taglio di 500 euro mensili sulla diaria per chi non partecipa con continuità ai lavori delle commissioni. Da allora la Camera registra le presenze dei deputati in commissione, ma questi dati non sono resi pubblici. Con una riforma del Regolamento si potrà discutere se introdurre o meno la pubblicità dei voti. Con gli strumenti oggi a disposizione, l’Ufficio di Presidenza può sicuramente procedere sulla trasparenza delle presenze".