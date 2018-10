19 ottobre 2018- 18:29 Camera: Meloni, in prima linea perchè si parli e si scriva in italiano

Roma, 19 ott. (AdnKronos) - "Il Parlamento italiano non è la Camera dei Lord inglese o l'Europarlamento di Bruxelles: nel Parlamento italiano si parla e si scrive in italiano. Ed è compito del Parlamento italiano difendere la nostra lingua. E noi di Fratelli d'Italia, come ribadito oggi dal vicepresidente Rampelli in Aula, saremo in prima linea in questa battaglia". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente del partito.