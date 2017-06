CAMERA: MERCOLEDì LA PRESENTAZIONE DEL PREMIO LANGER

26 giugno 2017- 17:32

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - Mercoledì 28 giugno, alle ore 16.15, presso la Sala del Cavaliere di Palazzo Montecitorio si svolgerà la cerimonia di presentazione del Premio internazionale Alexander Langer 2017, promossa dalla vicepresidente della Camera, Marina Sereni, e dalle segretarie di Presidenza Claudia Mannino, Anna Margherita Miotto, Annalisa Pannarale, Caterina Pes, Anna Rossomando, Valeria Valente. Saluto introduttivo di Sereni. Interventi di Maria Bacchi, Comitato Scientifico della Fondazione Alexander Langer/ Stiftung; Georgios Tyrìkos-Ergàs, Associazione Angalià Lesbo; Aikaterini Efstathìou-Selàcha, Associazione Angalià Lesbo; Efi Latsoudi, Associazione Pikpa, partner di Angalià Lesbo; Lorenzo Trucco, presidente dell’Asgi. Quest'anno il Premio è stato assegnato ex aequo ad Angalià, organizzazione non governativa di assistenza umanitaria a profughi, migranti, richiedenti asilo e abitanti di Lesbo, e ad Asgi, Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione.