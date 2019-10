22 ottobre 2019- 12:21 Camera: 'Mutamenti e lotti sociali', giovedì quarto incontro su 1919

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - Si svolgerà giovedì 24 ottobre, alle ore 18,30 nella Sala della Regina di Montecitorio, il quarto incontro del ciclo promosso dalla Camera dei deputati che ricostruisce le vicende storiche, politiche e parlamentari dell'anno 1919: un anno cruciale nella storia d'Italia, quando le speranze di rinnovamento democratico suscitate dalla conclusione della guerra si infransero contro l'incapacità di governare il cambiamento e si tradussero in crisi della rappresentanza politica. Si legge in una nota della Camera. Il tema del quarto dei cinque incontri previsti sarà "Mutamenti e lotte sociali", con una conversazione tra lo storico Silvio Pons e il giornalista Marco Tarquinio. L'attore Francesco Montanari interverrà alla serata con letture di discorsi parlamentari e di testi storici dell'epoca. Sarà presente il Vice Presidente della Camera dei deputati, Ettore Rosato. Per entrare e assistere all'incontro basta prenotarsi online collegandosi all'apposita area del sito istituzionale www.Camera.it fino a esaurimento dei posti disponibili. L'ingresso sarà da Piazza del Parlamento 25. Diretta sulla web-tv della Camera dei deputati