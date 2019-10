2 ottobre 2019- 10:48 Camera: oggi alle 15 question time alla Camera

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - Si svolgerà oggi, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra del Lavoro e politiche sociali, Nunzia Catalfo, risponderà a una interrogazione su iniziative volte ad escludere dall’accesso al reddito di cittadinanza i condannati per gravi delitti, anche alla luce della recente vicenda relativa all’ex brigatista Federica Saraceni. La ministra delle Politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova, risponderà a una interrogazione sulle iniziative a favore del comparto agricolo, con particolare riferimento al potenziamento delle tecnologie a minor impatto ambientale. La ministra per l’Innovazione tecnologica e digitalizzazione, Paola Pisano, risponderà a una interrogazione sulla partecipazione di Davide Casaleggio ad una recente iniziativa promossa dal governo italiano presso le Nazioni Unite in materia di “democrazia digitale” . Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, risponderà a interrogazioni sulla richiesta della società Energas per la realizzazione di un deposito costiero di gpl nel Comune di Manfredonia, in provincia di Foggia; sulle iniziative volte a mitigare gli effetti sulle bollette delle oscillazioni dei costi di generazione o approvvigionamento dell’energia; sulla situazione economica e finanziaria di Alitalia; sulle iniziative a favore del settore automobilistico, con particolare riferimento al sostegno della domanda di veicoli a bassa emissione; sulle iniziative volte a garantire la continuità dell’attività e la tutela dei livelli occupazionali della società Manital.