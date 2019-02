27 febbraio 2019- 10:11 Camera: oggi alle 15 Question time con Bonafede, Bussetti e Toninelli

Roma, 27 feb. (AdnKronos) - Si svolgerà oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte a garantire adeguate risorse umane e strumentali presso il Tribunale di Napoli Nord; sul ruolo e le funzioni della magistratura onoraria, anche con riferimento alle tutele previdenziali e assistenziali. Il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, risponderà a interrogazioni sulle iniziative per il contrasto alla dispersione scolastica e a supporto del sistema scolastico nel Mezzogiorno, anche in considerazione di recenti dichiarazioni del ministro; sulle iniziative in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento all’adeguamento alla normativa antisismica e a quella antincendio; sulle iniziative volte a far fronte alla prospettiva di rilevanti carenze di organico nella categoria degli insegnanti per il prossimo anno scolastico, in relazione alle modifiche della disciplina pensionistica. Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte a garantire adeguati finanziamenti a favore dei servizi di trasporto regionale maggiormente utilizzati dai pendolari; sull’annunciata procedura per la revoca della concessione autostradale ad Autostrade per l’Italia, in relazione al crollo del ponte Morandi di Genova.