24 ottobre 2018- 10:13 Camera: oggi question time con Di Maio, Trenta e Centinaio

Roma, 24 ott. (AdnKronos) - Si svolgerà oggi, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. In Aula sono attesi il ministro dello Sviluppo economico, del Lavoro e delle politiche sociali, Luigi Di Maio, la ministra per la Difesa Elisabetta Trenta, il ministro per le Politiche agricole alimentari, forestali e turismo, Gian Marco Centinaio.Di Maio risponderà ad interrogazioni sulle iniziative per disincentivare le attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi e favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili (Muroni – Leu); sulle iniziative in relazione ai possibili rischi per l’approvvigionamento di gas derivanti dai ritardi nella realizzazione del gasdotto Trans-Adriatico (Squeri – Fi); sulla prospettiva di un coinvolgimento statale nella compagine societaria di Alitalia (Lupi e Colucci - Misto-Noi con l’Italia-Usei); sulle iniziative per tutelare i livelli occupazionali della Magneti Marelli, in relazione al trasferimento della proprietà dell’azienda, e per salvaguardare brevetti e conoscenze strategiche per l’industria automobilistica (Serracchiani – Pd).