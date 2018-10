24 ottobre 2018- 10:13 Camera: oggi question time con Di Maio, Trenta e Centinaio (2)

(AdnKronos) - La ministra per la Difesa risponderà ad interrogazioni sugli orientamenti del Governo in relazione al riconoscimento dei diritti sindacali e associativi del personale delle Forze armate (Corda - M5S); sulla possibile riduzione delle risorse destinate al Ministero e iniziative in materia di ricongiungimenti familiari, di alloggi di servizio, nonché di rinnovamento del personale e dei mezzi delle Forze armate (Lollobrigida - FdI).Centinaio risponderà ad una interrogazione sulle iniziative volte a tutelare e promuovere il settore vitivinicolo, al fine di garantire la competitività del vino italiano sui mercati internazionali e contrastarne la contraffazione (Molinari – Lega).