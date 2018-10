10 ottobre 2018- 11:08 Camera: oggi question time con Fraccaro, Lezzi, Bongiorno e Costa

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - Si svolgerà oggi, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, risponderà ad una interrogazione, rivolta al ministro dell’Economia, sugli intendimenti del governo in materia di investimenti pubblici (Delrio – Pd). La ministra per il Sud, Barbara Lezzi, risponderà ad una interrogazione sugli interventi realizzati e quelli che si intendono adottare a favore del Mezzogiorno (Lollobrigida – FdI).La ministra per la Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, risponderà ad una interrogazione sul piano straordinario di assunzioni nel pubblico impiego (Molinari – Lega). Il ministro dell’Ambiente e tutela del territorio e del mare, Sergio Costa, risponderà ad interrogazioni sulle iniziative volte all’applicazione del 'principio di precauzione' per la salvaguardia della falda idrica, con riferimento al Comune di Predosa e al progetto di discarica nel comune di Sezzadio, in provincia di Alessandria (Fornaro e Muroni – LEU); sulle iniziative volte alla tutela dell'ambiente marino e della salute dei cittadini, attraverso il corretto recupero e smaltimento dei rifiuti in plastica (Deiana - M5S); sul rafforzamento degli organici del Ministero dell'Ambiente, con particolare riferimento alla stabilizzazione dei 350 lavoratori provenienti da Sogesid (Prestigiacomo e Cortellazzo – FI); sulle iniziative, anche nei confronti del Governo sloveno, in relazione alla delocalizzazione di una fonderia sita a Nova Gorica, ai fini della tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini di Gorizia (Tondo - Misto – Noi con l’Italia – Usei)".