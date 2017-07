CAMERA: PISICCHIO, AVANTI CON RIFORMA REGOLAMENTO E LEGGE ELETTORALE

19 luglio 2017- 13:12

Roma, 19 lug. (AdnKronos) - "Sarebbe opportuno mettere in secondo piano le polemiche tra e nelle forze politiche della maggioranza per sfruttare al meglio questi ultimi mesi di legislatura ed approvare delle riforme già in cantiere, quindi realizzabili in tempi brevi. Penso, in primis, alla riforma dei regolamenti parlamentari, alla legge sul conflitto di interessi e, naturalmente, alla riforma elettorale". Lo afferma il presidente del gruppo Misto alla Camera Pino Pisicchio.