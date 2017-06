CAMERA: PISICCHIO, MOMENTO GIUSTO PER RIFORMA REGOLAMENTO

29 giugno 2017- 12:00

Roma, 29 giu. (AdnKronos) - "Un buon segnale questa mattina è venuto dalla Giunta del Regolamento della Camera, che ha deciso di riprendere in questi ultimi mesi della legislatura il percorso della riforma possibile del Regolamento, al fine di consentire l'avvio della nuova legislatura con regole efficienti e volte a superare alcuni anacronismi". Lo annuncia Pino Pisicchio, membro dell'organismo parlamentare. "Avevamo chiesto alla presidente della Camera -spiega- di convocare la Giunta per tentare la strada di una griglia di interventi condivisi e abbiamo registrato l'attenzione e la disponibilità di tutte le forze politiche. Forse è questo il momento giusto per fare una buona riforma: a qualche mese dalle nuove elezioni politiche, quando nessuno sa come andrà a finire nella prossima assemblea parlamentare e dunque le regole che si approvano sono ispirate soltanto dalla volontà di esprimere un presidio di garanzia democratica".