CAMERA: PUBBLICATA I EDIZIONE RAPPORTO SUL CONTROLLO PARLAMENTARE

28 aprile 2017- 15:46

Roma, 28 apr. (AdnKronos) - "Questa prima edizione del Rapporto sul controllo parlamentare rappresenta un momento di importante approfondimento e stimolo affinché il Parlamento italiano eserciti con maggiore efficacia una delle funzioni proprie che gli è affidata dal nostro ordinamento costituzionale". Si legge nella prefazione del vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, alla prima edizione del Rapporto sul controllo parlamentare dedicata all'attività del 2016. "Negli ultimi anni -scrive Di Maio- abbiamo assistito ad un lento e inesorabile spostamento del monopolio dell’iniziativa legislativa dal Parlamento al Governo. Ciò ha prodotto un quadro nel quale il ruolo parlamentare è sempre più spesso la ratifica di decisioni assunte dall’esecutivo". In questo quadro è nata l'esigeza di provare "a rilanciare una delle funzioni classiche del parlamentarismo: la funzione di indirizzo e controllo" e di qui "l’idea della pubblicazione di un Rapporto che con cadenza annuale raccolga e sistematizzi i dati che emergono dalla preziosa attività di monitoraggio svolta dal Servizio per il controllo parlamentare e, con riferimento agli atti di sindacato ispettivo, dal Servizio Assemblea"."Penso, quindi, che il Rapporto sul controllo parlamentare rappresenti uno strumento prezioso", osserva Di Maio e che consegna "nelle mani del Parlamento, del Governo e dell’opinione pubblica uno strumento molto importante non solo – come potrebbe sembrare a prima vista – per le opposizioni, ma anche e soprattutto per la maggioranza e il Governo, laddove un’attività di controllo è un utile stimolo a fare meglio, con riguardo all’attuazione sia delle leggi che degli atti di indirizzo approvati dalle Camere".