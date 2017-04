CAMERA: PUBBLICATA I EDIZIONE RAPPORTO SUL CONTROLLO PARLAMENTARE (2)

(AdnKronos) - "Se vogliamo accorciare le distanze tra le Istituzioni e i cittadini -prosegue Di Maio-, abbiamo il dovere di riempire di contenuto e concretezza gli annunci con cui i media bersagliano quotidianamente l’opinione pubblica. Perché, se ogni volta che viene annunciata una novità, poi come troppo spesso accade la norma che la prevede rimane inattuata e non cambia nulla nella vita materiale delle persone, la sfiducia e la distanza nei confronti della classe politica non potrà che crescere sempre di più con esiti molto negativi per la salute del nostro circuito democratico".